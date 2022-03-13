Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları "Rusya-Ukrayna krizini" görüştü - Son Dakika
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Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları "Rusya-Ukrayna krizini" görüştü

13.03.2022 16:56
Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları "Rusya-Ukrayna krizini" görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna- Rusya krizindeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılan açıklamaya göre, Al Sani ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Al Sani, Doha'nın tüm taraflara "temkinli davranma, anlaşmazlığı yapıcı diyalog ve diplomatik yöntemlerle çözme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi" yönündeki çağrısını yineledi.

Krizi daha fazla tırmandırmaya yol açacak adımların atılmaması çağrısında bulunan Katarlı Bakan, "Sivillerin güvenliğini sağlamak ve bunu en önemli öncelik olarak kabul etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları 'Rusya-Ukrayna krizini' görüştü - Son Dakika


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