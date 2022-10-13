Katar: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Müslümanları provoke ediyor - Son Dakika
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Katar: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Müslümanları provoke ediyor

13.10.2022 01:22
Katar: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Müslümanları provoke ediyor

Katar, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Müslümanları provoke ettiğini bildirdi.

Katar, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Müslümanları provoke ettiğini bildirdi.

İsrail'de 9 Ekim Pazar günü başlayıp bir hafta sürecek "Sukot (Çardaklar) Bayramı"nı bahane eden yerleşimciler, Mescid-i Aksa baskınlarına devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerleşimcilerin, İsrail polisinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin yapması kınandı.

Açıklamada, bu baskınların uluslararası hukukun ihlali olduğu ve dünyadaki tüm Müslümanların duygularını provoke ettiği kaydedildi.

"Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikeli ihlallere ve provokatif eylemlere devam edilmesi, İsrail'in, çatışmayı dini bir savaşa dönüştürmek istediğini gösteriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası camianın Kudüs ve buradaki kutsal mekanlarla ilgili hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Filistin meselesinin haklılığı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusundaki kararlı tutumu yinelendi.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, eylülün son haftasından bu yana devam eden bayramları (Roş Aşana, Yom Kippur ve Sukot) bahane ederek İsrail polisinin koruması altında, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yazılı açıklamasına göre, sadece dün sabah, toplam 776 yerleşimci Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

Katar, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Müslümanları provoke ediyor - Son Dakika

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