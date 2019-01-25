Son Dakika Haberleri: Katar Yardımını Uzun Süre Engelleyen İsrail'e Hamas'tan Cevap: "Kabul Etmiyoruz"

Katar Yardımını Uzun Süre Engelleyen İsrail'e Hamas'tan Cevap: "Kabul Etmiyoruz"

1 saat önce

Hamas, İsrail'in siyasi şantaj olarak kullanmasına karşılık Katar'dan Gazze'ye gönderilen fonları kabul etmediklerini duyurdu.

Hamas, İsrail'in siyasi şantaj olarak kullanmasına karşılık Katar'dan Gazze'ye gönderilen fonları kabul etmediklerini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in önce engellediği ardından transferine izin verdiği Katar fonlarını almayı reddettiklerini açıkladı.

İsrail'in Katar yardımını siyasi şantaj malzemesi yaptığını belirten Hayye, buna izin vermemek üzere aldıkları kararı Katar Büyükelçisi'ne bildirdiklerini ve Katar'ın durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

Hayye, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini ve İsrail'in siyasi şantajlarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) bugün yayımladığı haberde, Katar'ın Gazze'ye gönderdiği fonların üçüncü kısmının kullanıma açılacağı belirtilmişti.

İsrail hükümeti yaklaşık 3 hafta önce, Gazze sınırındaki gösterileri bahane göstererek Katar'ın gönderdiği mali yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2018'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar ödeme yapmaya başlamıştı.

Mali yardımın ekim ve kasım aylarına ait ilk iki parçası ödenmiş, ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle aralık ayına ait bölümü Gazze'ye ulaştırılamamıştı.

Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Gazze, Hamas, Katar, İsrail, Güncel
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