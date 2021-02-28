Katar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Katar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

28.02.2021 20:01
Katar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları tehlikeli bir eylem olarak nitelendirildi.

"Kardeş Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, sivillere karşı yapılan saldırının, tüm uluslararası normlara ve yasalara aykırı tehlikeli bir eylem olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın ne sebep ve gerekçeyle olursa olsun her türlü şiddeti, suçu ve yıkıcı eylemleri reddettiği hatırlatıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilerine yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtmişti.

Seri, saldırıda 1 balistik füze ve 9 İHA ile başkent Riyad'daki bazı hassas mevzilerin, 6 İHA ile de Abha ile Hamis Muşayt bölgelerinin hedef alındığını kaydetmişti.

Dün akşam saatlerinde başlayan saldırının bugün sabah saatlerine kadar devam ettiğini aktaran Seri, "Ülkemize yönelik saldırı ve kuşatma devam ettikçe operasyonlarımız sürecek ve daha da fazla genişleyecek." ifadesini kullanmıştı.

Koalisyon güçleri dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husi milislerin başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin ve ülkenin güneyine atılan patlayıcı yüklü 6 İHA'nın imha edildiğini, bugün yaptığı açıklamada da patlayıcı yüklü 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin dün attığı balistik füzenin imhası sonucu birkaç şarapnel parçasının yerleşim alanlarına düştüğünü ve bir evde hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika


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