Katar yönetimi, Lübnan'daki yeni hükümete başarı diledi - Son Dakika

Katar, Lübnan'da Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümete başarı temennisinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha yönetiminin, kardeş Lübnan halkının kalkınma ve ilerleme özlemini karşılaması için yeni hükümeti destekleyeceği ifade edildi.

Hükümete başarı dilenen açıklamada, Katar'ın her zaman Lübnan halkının yanında olacağı kaydedildi.

Lübnan'da 26 Temmuz'da hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Mikati, dün Müslüman ve Hristiyan partileri temsil edecek kabine için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaştığını duyurmuştu.