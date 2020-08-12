Katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken Covid-19 olduğunu öğrendi - Son Dakika

Katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken Covid-19 olduğunu öğrendi

Mersin'de 39 yaşındaki kadın, hastanede katarakt ameliyatı olmak için hazırlık yaptığı sırada hiçbir semptom ve belirti göstermemesine rağmen yapılan testlerinde Covid-19 olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı

Evinde karantina süreci devam eden bir çocuk annesi kadın, vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda duyarlı olmalarını istedi

MERSİN - Mersin'de 39 yaşındaki bir kadın, hastanede katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken Covid-19 olduğunu öğrendi. Ne ateş ne de öksürük gibi hiçbir semptom ve belirti göstermemesine rağmen ameliyat öncesi yapılan testlerinde Covid-19 olduğu ortaya çıkan genç kadın, evinde karantinaya alındı.

Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Semiha Ergin Kadıoğlu, 4 Ağustos tarihinde önceden planlanmış katarakt ameliyatı için eşi Murat Kadıoğlu ile birlikte Ankara Hastanesi'ne gitti. Burada ameliyat öncesi ön izlemleri yapılan Kadıoğlu'nun anestezi tetkikleri sırasında korona virüse yakalandığı ortayı çıktı. Covid-19 testleri pozitif çıkan genç kadının katarakt ameliyatı iptal edilerek 5 gün boyunca kullanabileceği bir ilaç verilip, karantina sürecini geçirmesi için evine gönderildi. Evinde ilaç tedavisi tamamlanan ve hiçbir sağlık sorunu yaşamayan Kadıoğlu, iki gün sonra yeniden Covid-19 testine tabi tutulacak.

"Duyunca donduk kaldık, burada bir yanlışlık var dedim"

Yaşadığı süreci İHA muhabirine anlatan Semiha Kadıoğlu, bir yıl önce kornea nakli ameliyatı olduğunu, sonrasında gözünde oluşan katarkt nedeniyle ikinci bir ameliyat için 4 Ağustos tarihinde eşiyle birlikte Ankara'ya gittiklerini söyledi. Burada ameliyat öncesi bazı tahlil ve tetkikler yapıldığını anlatan Kadıoğlu, "Bana en son boyun ve üstündeki bölgelerde yapılacak ameliyat için mutlaka Covid-19 testi yaptırmam gerektiği söylendi. Ben de tamam dedim. Çünkü hiçbir şikayetim yoktu, hiçbir semptom da göstermiyordum. Ertesi gün sabah aç gelmemi ve ameliyata alabileceklerini söylediler. Ben yine aç gittim ama bir öğrendim ki, Covid-19 testlerim pozitif çıkmış. Çok şaşırdım, eşimle ben bir kaç saniye donduk kaldık. İmkansız, burada bir yanlışlık var dedim. Çünkü ne gribim, ne ateşim var, hiçbir semptomum yok. Ben ayrıca çok izole yaşayan, çok titiz ve temizliğe önem gösteren biriyim" dedi.

Sonrasında Covid testleri pozitif çıkınca ameliyatının doğal olarak iptal olduğunu ve kendisine 5 gün kullanabileceği bir ilaç verilerek karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildiğini dile getiren Kadıoğlu, "İlaçlarımı kullandım, bitti. İki gün sonra gidip tekrar test yaptıracağım. Ankara'ya giderken 3 yaşındaki çocuğumu teyzesine bırakmıştım. Döndüğümde almak istemedim açıkçası. Ben kendimi iyi hissediyorum ama onu korumak adına almadım. Dün getirmek zorunda kaldım, çünkü yaşı çok küçük. Şu an beraberiz ama mesafeyi koruyoruz, bir birimize dokunmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bana nasıl bulaştı bilmiyorum"

Pandemi sürecinde çok dikkatli olmakla birlikte herkesin yaptığı gibi pazar alış verişi, market alış verişi yaptığını, sokağa çıktığında muhakkak dezenfektanını yanında bulundurduğunu ve her hangi bir şeye dokunduğunda ellerini yıkayıp dezenfekte ettiğini belirten Kadıoğlu, "Bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. İnanın komşularım, akrabalarım herkes şaşırıyor. Çünkü bu konuda çok titiz ve dikkatli bir insanım" ifadelerini kullandı.

"Sessizce dolaşan tehlike gibi bir şey bu"

Hastalıkla ilgili hiçbir semptom göstermediğini, bu yüzden belki de bir çok kişiye bulaştırmış olabileceğini kaydeden Kadıoğlu, şöyle devam etti; "Temas ettiğim insanlara söyledim bu durumu. Ama farkında olmadan gittiğim markette bana bulaşmışsa, ben de başkasına bulaştırmış olabilirim. Sessizce dolaşan tehlike gibi bir şey bu. Kesinlikle bence insanlar, maske kullanmalı ve mesafelerini korumalılar. Denizde, plajda, havuzda insanları görüyorum. Çok korkunç kötü bir durum bu. Her şeyden önce hasta olmasam bile, çocuğumdan uzak kalmak, sevdiklerimden uzak kalmak ve onları 14 gün görememek, çok yıpratıcı bir şey. Ekmek almaya bile gidemiyorum düşünebiliyor musunuz? "

"Başımızdan aşağı kaynar su döküldü"

Semiha Kadıoğlu'nun kocası Murat Kadıoğlu da eşinin Covid-19 olduğunu 'e-nabız' sisteminden kendisinin fark ettiğini ifade ederek, "Sabah saat 08.00 civarıydı, görünce şok oldum. Nasıl ki, başınızdan aşağı kaynar su dökülür, biz de aynı şekilde şok olduk" diye konuştu.