Katarakt hastaları için farkındalık parkuru

SİVAS'ta, katarakt hastaları için 'Bir göz bir dünya' sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın etkinliğinde kurulan parkurda, hastaların yaşadığı görme zorluğu anlatıldı.

Kent merkezindeki Buruciye Medresesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, katarakt hastalarının yaşamlarına dikkat çekildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 'Bir göz bir dünya' sloganıyla organize ettiği etkinliğe kent sakinleri, yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli engeller konularak hazırlanan parkur için gelenlere, katarakt hastalarının görme bozukluğunu yansıtan gözlük verildi. Gözlüğü takanlar, hazırlanan parkuru tamamlamaya çalıştı.

İHH Sivas temsilcisi Efe Zileli, kataraktın özellikle yaşlılarda görülen hastalık olduğunu dile getirerek, "Eğer tedavisi olmazsa bu körlüğe kadar gidebiliyor. Aynı zamanda iklim şartları ve doğa şartlarıyla alakalı özellikle beslenmeyle alakalı olan bir hastalık türü. Bunlarla alakalı İHH'nın 2007 yılından itibaren yapmış olduğu çalışma kapsamında Afrika 'da birkaç yerde hastane açarak bu hastalığın tedavi sürecini başlatmış durumdayız. Afrika ve Türkiye 'deki kataraktla ilgili sıkıntısı olan hastalarımızı tedavi etmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinde kum fırtınası, iklim şartları nedeniyle oluşan bu kataraktla alakalı ameliyatlarla ilgili çalışmalarımız var. 2007 yılından itibaren dünyada 200 bini aşkın kataraktlı insanlarımıza şifa olduk. Bunu hayır sahiplerimizin katkılarıyla yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılanlar ise gözlüklerle parkurda zorlandıklarını belirterek, kampanyaya destek olunmasını istedi.