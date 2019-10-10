Son Dakika Haberleri: Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün
Son Dakika Ekonomi Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün

Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün

30 dakika önce

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, teknolojideki gelişmelerle kataraktın erken safhalarda tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün, System.String[]

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, teknolojideki gelişmelerle kataraktın erken safhalarda tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Türk Oftalmoloji Derneği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]