Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün
30 dakika önce
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, teknolojideki gelişmelerle kataraktın erken safhalarda tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, teknolojideki gelişmelerle kataraktın erken safhalarda tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21
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