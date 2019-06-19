Son Dakika Haberleri: Katarina'nın yerine Christine
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Katarina'nın yerine Christine

25 dakika önce

HÜKÜMET ortağı SPD, Barley'in yerine yine hukukçu olan ve 20 yıldır milletvekili olarak görev yapan Christine Lambrecht'in Adalet Bakanı olmasına karar verdi.

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HÜKÜMET ortağı SPD, Barley'in yerine yine hukukçu olan ve 20 yıldır milletvekili olarak görev yapan Christine Lambrecht'in Adalet Bakanı olmasına karar verdi. 54 yaşındaki SPD milletvekili Lambrecht, 1 Temmuz'dan itibaren Almanya'nın yeni Adalet Bakanı olarak göreve başlayacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23 
Hükümet, Milletvekili, Güncel
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