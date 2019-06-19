Katarina'nın yerine Christine
25 dakika önce
HÜKÜMET ortağı SPD, Barley'in yerine yine hukukçu olan ve 20 yıldır milletvekili olarak görev yapan Christine Lambrecht'in Adalet Bakanı olmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23
HÜKÜMET ortağı SPD, Barley'in yerine yine hukukçu olan ve 20 yıldır milletvekili olarak görev yapan Christine Lambrecht'in Adalet Bakanı olmasına karar verdi. 54 yaşındaki SPD milletvekili Lambrecht, 1 Temmuz'dan itibaren Almanya
'nın yeni Adalet Bakanı olarak göreve başlayacak.
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