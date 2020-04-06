Katarlı editörlerden Anadolu Ajansı'nın habercilik başarısına övgü - Son Dakika

Katar'da öne çıkan gazetelerin editörleri ve yöneticileri, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı (AA) tebrik ederek, ajansın, haber alımında tercih edilen önemli kaynaklardan biri haline geldiğini belirtti.

El-Arap gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Cabir el-Harami, AA'nın dünya çapında öncü medya kuruluşları arasına girdiğini söyledi.

"Anadolu Ajansı, güvenilirlik, profesyonellik ve hızlı habercilik gibi çok iyi nitelikleri bünyesinde topluyor." diyen Harami, ajansın ayrıca dünyada geniş ve güçlü bir haber ağına sahip olduğunu kaydetti.

Harami, bu kapsamda ajans çalışanlarını da tebrik ettiklerini dile getirdi.

Er-Raye gazetesi editörü Abdullah Ganim el-Benali de, ajansın mesleki yeterlilik, haber hızı, dünyanın farklı ülkelerindeki ofisleri ve birçok dilde yaptığı yayınlarıyla son derece başarılı bir kurum olduğunu ifade etti.

Benali, AA'nın 100 yıllık tarihi boyunca uluslararası haber ajansları arasındaki konumunu ispat etmede başarılı olduğunu vurguladı.

Lusail gazetesi editörü Muhammed Hacci, AA'nın bölgede öne çıkan ve dünyadaki önemli haber ajanslarından biri olduğunu belirtti.

"Ajans, basın yayın organlarının haber aldıkları önemli kaynaklardan biri haline geldi." diyen Hacci, ajans çalışanlarının çektiği ve dünyadaki önemli olaylara şahitlik eden fotoğrafların da çok başarılı olduğunu kaydetti.

El-Vatan dergisi editörü Fehd el-İmadi de AA'nın güvenilirlik ve hız gibi iyi habercilik konularında uluslararası ajanslarla yarışır hale geldiğini söyledi.