Katarlı hayırseverlerden Suriyelilere yardım - Son Dakika

Katar'da başlatılan " Şam'ın Hakkı" kampanyasıyla alınan yardım malzemeleri, Kilis'teki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıldı.

Kampanya kapsamında temin edilen kömür, tekstil ve gıda kolileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity Hayır Kurumu iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaştırıldı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan yardımların kent merkezinde ikamet eden Suriyelilere dağıtıldığını bildirdi.

Katar Charity tarafından temin edilen yardımları İHH gönüllülerince tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Alaca, "İHH olarak din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin dünyadaki mazlum insanlara yönelik yardım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hayırseverlerden desteklerini kesmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Suriyeli Meryem Birru, yardımlar için teşekkür ederek Türkiye'nin kendilerine yaptığı iyilikleri asla unutmayacaklarını söyledi.