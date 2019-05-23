Son Dakika Haberleri: Katarlı medya devi BeIN Sports'un CEO'su ve Fransız futbol kulübü PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması

Katarlı medya devi BeIN Sports'un CEO'su ve Fransız futbol kulübü PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması

12 saat önce

Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi de tanık olarak ifade verdi

Katarlı medya devi BeIN Sports'un CEO'su ve Fransız futbol kulübü PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması, System.String[]
Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin de Al Obaidly'ye yakın bir isim ve Katar için yapılan tanıtım ve saha çalışmalarına aşina olması sebebiyle soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:53 
Katar, CEO, Spor
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