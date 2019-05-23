Katarlı medya devi BeIN Sports'un CEO'su ve Fransız futbol kulübü PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin de Al Obaidly'ye yakın bir isim ve Katar için yapılan tanıtım ve saha çalışmalarına aşina olması sebebiyle soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendiği belirtildi.