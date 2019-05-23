Katarlı medya devi BeIN Sports'un CEO'su ve Fransız futbol kulübü PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması
12 saat önce
Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi de tanık olarak ifade verdi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:53
Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin de Al Obaidly'ye yakın bir isim ve Katar için yapılan tanıtım ve saha çalışmalarına aşina olması sebebiyle soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendiği belirtildi.
Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Union Berlin ile Berabere Kaldı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı
Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü!
Ajax'tan Dorukhan Toköz'e 7 Milyon Euroluk Teklif