Katarlı müzisyenler 2022 FIFA Dünya Kupası müzikleri için bir araya geldi - Son Dakika
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Katarlı müzisyenler 2022 FIFA Dünya Kupası müzikleri için bir araya geldi

22.09.2022 08:43

Katar çok kültürlü ve dinamik müzik çevresiyle hızla artan bir popülarite kazanıyor.

Katar çok kültürlü ve dinamik müzik çevresiyle hızla artan bir popülarite kazanıyor. Ülkenin son teknoloji müzik stüdyoları, yükselen yerel yıldızlardan uluslararası sanatçılar ve ödüllü yapımcılara kadar birçoklarının ilgisini çekiyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katarlı müzisyenler 2022 FIFA Dünya Kupası müzikleri için bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katarlı müzisyenler 2022 FIFA Dünya Kupası müzikleri için bir araya geldi - Son Dakika
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