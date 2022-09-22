Katar çok kültürlü ve dinamik müzik çevresiyle hızla artan bir popülarite kazanıyor. Ülkenin son teknoloji müzik stüdyoları, yükselen yerel yıldızlardan uluslararası sanatçılar ve ödüllü yapımcılara kadar birçoklarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katarlı müzisyenler 2022 FIFA Dünya Kupası müzikleri için bir araya geldi - Son Dakika

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