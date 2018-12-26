Katarlı Sanatçıdan Erdoğan'a 62 Bin Kristalli Kubbetu's Sahra Tablosu

Katarlı sanatçı Abdusselam el-Kadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İslam aleminin meselelerindeki kararlı duruşu" sebebiyle 62 bin parça kristalden yaptığı Kudüs'ün sembolü Kubbetu's Sahra tablosunu hediye gönderdi.

Katarlı sanatçı Abdusselam el-Kadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İslam aleminin meselelerindeki kararlı duruşu" sebebiyle 62 bin parça kristalden yaptığı Kudüs'ün sembolü Kubbetu's Sahra tablosunu hediye gönderdi.



Katarlı sanatçı Kadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin en kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa'daki altın kubbeli mescit Kubbetu's Sahra'nın resmedildiği "dünyanın en büyüğü" olarak tanımladığı 62 bin kristal parçadan oluşan tabloyu üç ayda tamamladığını söyledi.



Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan Kubbet-ü Sahra'nın tablosunu yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Kadi, "Bu tabloyu, Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ediyorum. Tablo bir hayır müzayedesinde sergilenir ve buradan elde edilecek gelir Filistinli şehitlerin ailelerine gönderilir diye umuyorum." dedi.



- Katarlı sanatçıdan 30 bin kristalli Erdoğan tablosu



Katarlı sanatçı yine kristaller kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı önünde resmedildiği bir tablo daha yaptı.



Erdoğan tablosunda 17 farklı renkte 30 bin kristal taş kullandığını aktaran Kadi, "Bu tablolar İslam aleminin karşı karşıya olduğu meselelerde, Katar yönetimiyle aynı kararlı duruşu sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir vefa niteliği taşıyor." diye konuştu.



Türkiye ile Katar arasındaki dost ve kardeş ilişkisinden mutluluk duyduğunu dile getiren Kadi, "Bu tabloyu Katar Emiri ve Katar halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve aynı şekilde Türk halkına hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Katarlı sanatçı Kadi, söz konusu kristal tabloları, Erdoğan'a ulaştırılmak üzere, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'e teslim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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