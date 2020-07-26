Katarlı takım, sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi - Son Dakika

Katarlı takım, sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi

Katar liginde oynayan Al Sadd takımı korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi.

Katarlı takım, sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi, System.String[]

Katar liginde oynayan Al Sadd takımı korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi.

Dünya genelinde korona virüse karşı önlem ve mücadele sürerken, bu mücadelenin başında yer alan sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor. Katar liginde oynayan Al Sadd takımı korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi. Katar Yıldızlar Ligi yarışmasının 18. turunda Al Khor takımı ile yaptığı maçta sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya giren Al Sadd oyuncuları, "Teşekkürler" yazılan tişörtleri de giydi. Al Sadd resmi hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla sağlık çalışanların mücadele çabalarını övdü. Öte yandan, korona virüsle mücadele kapsamında 7 Mart'ta askıya alınan Katar ligi, 2 gün önce yeniden başladı. - DOHA

Katar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Katarlı takım, sağlık çalışanları elbisesiyle sahaya girdi - Son Dakika
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