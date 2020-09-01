Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı İstanbul'da Katarlı turistler, ATM'den para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına gelen 2 kişi tarafından 23 bin TL dolandırıldı.

Katarlı turistler 23 bin TL dolandırıldı İSTANBUL - İstanbul'da Katarlı turistler, ATM'den para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına gelen 2 kişi tarafından 23 bin TL dolandırıldı. Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katarlı turistler ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada 2 kişi yardım etme bahanesiyle turistlerin yanına geldi. Kaşla göz arasında turistlerin ATM'deki banka kartını alan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin kartını çalan şahıslar çeşitli ATM'lerden para çekti ve alışveriş yaptı. Turistlerin toplamk 23 bin TL dolandırıldığı öğrenildni. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri Katarlı turistlerin ifadelerini alıp polis merkezine götürüldü. Turistler banka kartlarını iptal ettirdi. Ekipler, turistleri dolandıran şahısları arama çalışması başlattı.

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