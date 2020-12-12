Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor - Son Dakika

Katarlılar, atalarından miras kalan deve yarışı geleneğini robot jokeylerle yapılan modern yüzüyle sürdürüyor.

Dünyanın birçok ülkesinde yapılan at yarışlarına benzer şekilde Katar'da deve yarışları düzenleniyor. Eskiden aşiretler arasında gerçekleştirilen yarışlar, artık teknoloji ve modern tekniklerle federasyonlar ve sponsorların desteğiyle geniş çaplı katılımlarla yapılıyor.

Devletin de geleneksel sporlara ve kültüre sahip çıkmak adına desteklediği yarışlarda develerin üzerinde robot jokeyler bulunuyor. Yarışlar develer için tasarlanmış özel koşu alanlarında yıllardır hız kesmeyen heyecanla devam ediyor.

Katar'da her sene yılın belli dönemlerinde Şahaniyye Deve Yarış Pisti'nde yapılan yarışlarda, kazanan develerin sahiplerine büyük ödüller veriliyor.

"Bu bizim için ata sporu"

Katar Deve Yarışları Düzenleme Komitesi Yarış ve Aktiviteler Direktörü Mubarek en-Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bizim için ata sporu. Çocukluğumuzdan beri atalarımızın bu kültürel spora önem verdiğini görürüz. Ben küçükken bu yarışların elverişsiz koşullarda yapıldığını hatırlıyorum. O zamanlar yarışlar için ne başlangıç noktası, ne bitiş noktası ne de çitler vardı. Yalnızca boş bir alan ve yarışları seven büyüklerimiz vardı." dedi.

Nuaymi, "1970'lerden sonra hükümet, yarışlara önem vermeye başladı. Kazananlara ödüller verilmeye başlandı. Yarış pisti birkaç kez değişti son olarak Şahaniyye'de yapılmasına karar verildi. Artık tüm yarışlar burada yapılıyor." diye konuştu.

Yarışlarda zamanla değişen bir başka durumun ise jokeyler olduğunu aktaran Nuaymi, "Önceden yarışlarda devenin üzerine çocuklar biniyordu. Ama sonra bunun çocuklar için tehlikeli olduğu düşünülerek robot kullanılmasına karar verildi. Zaman içinde kullanılan robotlar da geliştirildi. Katar, deve yarışlarında robotların kullanılmasını öneren ilk ülkeydi. Bu daha sonra diğer Körfez ülkelerinde de kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Develerin yarışlar için uzun hazırlığı

Develerin yarışlar için doğduğundan itibaren hummalı bir hazırlığa girdiğini kaydeden Nuaymi, her yaşı için kendisine bir ad verilen devenin ilk etapta doğduktan bir sene sonra yulara alıştırıldığını, iki yaşından sonra ise çeşitli aşamalarla yarışlara hazırlandığını belirtti.

Nuaymi, develerin öncelikle 500 metre mesafede koşuya alıştırıldığını, daha sonra üzerine robot jokey takılarak, robota alışmasının sağlandığını, sonraki süreçte ise tek başına bırakılarak, bu şekilde sahibi olmadan da yarışabilmesinin öğretildiğini ekledi.

Develerin uzun aşamalardan geçerek yarışlara hazırlandığına dikkati çeken Nuaymi, develerin 500 metreye alıştırıldıktan sonra temel antrenmanlara geçildiğini, 1 ya da 2 kilometre koşuya alıştırılıp sonra mesafenin yavaş yavaş arttırıldığını söyledi.

"Develer yaşamın bir parçası"

Yarışlara katılan bir devenin sahibi Halid el-Atiyye, Arap halkları tarafından çok sevilen develerin geçmişte atalarıyla iç içe yaşadığını, yaşamın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Atiyye, "Katar, külterel mirasımız olan bu spora büyük önem veriyor. Öyle ki artık dünyaca bilinen bir spor haline geldi. Yarışa katılan develer öyle çölden alınıp getirilmiş alelade develer değil. Bu yarışlar için 3 yıl boyunca hazırlanan develer bunlar. Öncelikle antrenman sürecine alınıyorlar, fiziki olarak hazırlanıyorlar, sonra yarışlara katılıyorlar." ifadelerini kullandı.