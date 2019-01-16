Son Dakika Haberleri: Katarlılar "Bez Sucuğu" Sevdi

Katarlılar "Bez Sucuğu" Sevdi

1 saat önce

Tokat'ta ürettiği yöreye özgü "bez sucuğu" Katar'a gönderen firma, ürünün beğenilmesi üzerine aldığı yeni siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Katarlılar
EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta ürettiği yöreye özgü "bez sucuğu" Katar'a gönderen firma, ürünün beğenilmesi üzerine aldığı yeni siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve 15 kişinin istihdam edildiği firma, yüzde 100 dana eti ve baharat karışımıyla hazırlanan, pamuklu torbalara doldurulması nedeniyle yörede "bez sucuk" denilen ürünü, Türkiye'nin ardından Katar'a taşıdı.

Firma Genel Müdürü Muharrem İçeloğlu, AA muhabirine, bir asırdır bez sucuk üretimi yaptıklarını, dedesi ve babasından sonra kendisinin bu işle uğraşmaya başladığını söyledi.

Asırlık lezzeti daha fazla insana ulaştırmak için 2006'da seri üretime geçtiklerini belirten İçeloğlu, "1973'te TSE'den marka tescili alınmış. Türkiye'de bez sucuğun Faydalı Model belgesini biz aldık." dedi.

Tokat'ta yapılan her sucuğun "bez sucuk" olmadığını ifade eden İçeloğlu, hazırladıkları karışımı pamuklu bezden torbalara doldurduklarını, 10 gün kurutma odasında beklettiklerini, daha sonra vakumlayıp satışa sunduklarını anlattı.

İçeloğlu, bez sucuğu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, mayalamalı yöntemle yapılması olduğunu bildirdi.

Ürünlerini Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini, 6 ay önce de Katar'a açıldıklarını belirten İçeloğlu, Katarlıların bez sucuğu sevdiğini vurguladı.

İçeloğlu, "Katar'a 1 ton bez sucuk gönderdik. Oradan olumlu sonuçlar aldık. Yaklaşık 30 ton yeni talep geldi. Tekrar ürün göndermek için çalışmalarımız devam ediyor. Farklı ülkelere ürün göndermek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bez sucuğun yapılışı

Tokat bez sucuğu, kıyma makinesinden çekilen et ve yağın, tuz, sarımsak ve baharat karışımıyla belirli süre karıştırılmasının ardından bez torbalara doldurulup kurutulması ve bu süreçte ürünün bir iki kez yassılaştırılmasıyla yapılıyor.

Üretim, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 10-12 günde tamamlanıyor. Geleneksel üretim yöntemiyle elde edilen üründe, tat, koku ve renk oluşumu ise kurutma işlemi süresince gerçekleşiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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