Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi - Son Dakika Dünya

Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi

6 saat önce

Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı iddia edilirken, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli Ankara’da yakalandı.

Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi, System.String[]

Kanal İstanbul'un yapılması planlanan bölgelerde Katar Emiri'nin annesinin arazi aldığı iddia edilirken, Katarlılara arazi satılması dolandırıcılık konusu olmaya başladı. Kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli Ankara'da yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia eden şüphelileri takibe aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Ankara, Katar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan yeni Kanal İstanbul çıkışı: CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı

Son Dakika Haberleri
18:22 BBP Genel Başkanı Destici: "Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz" - Son Dakika Haber
18:18 Libya mutabakatı TBMM'de kabul edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı? - Son Dakika Haber
18:18 Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz - Son Dakika Haber
18:08 Hatay'da kamyonet uçuruma düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:39:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]