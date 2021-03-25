Kate Hudson kızı Rani'nin eşi Danny Fujikawa ile meditasyon seansını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Kate Hudson kızı Rani'nin eşi Danny Fujikawa ile meditasyon seansını sosyal medyada paylaştı

25.03.2021 15:03
Kate Hudson kızı Rani'nin eşi Danny Fujikawa ile meditasyon seansını sosyal medyada paylaştı, System.String[]

KÜÇÜK YAŞTA MEDİTASYONÜç çocuk dünyaya getirmesine ve 41 yaşına gelmesine rağmen Hudson, hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruyor.

KÜÇÜK YAŞTA MEDİTASYON

Üç çocuk dünyaya getirmesine ve 41 yaşına gelmesine rağmen Hudson, hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruyor. Bunun sırlarından biri de düzenli egzersiz. Hudson, egzersizin her türünü de düzenli olarak yapıyor. Bunlar arasında yoga da var. Daha önce 2 yaşındaki kızıyla birlikte jimnastik yaptığı bir videoyu sosyal medya sayfasından paylaşan Hudson, bu kez de minik Rani'nin meditasyon deneyimine Instagram sayfasında yer verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI Rani, babası Danny Fujikawa ile yan yana oturup meditasyon yapmaya başladı. Başlangıçta gözlerini kapatıp sakince oturan Rani, sonra bir anda derin bir nefes aldı ve yerinden fırlayıp koşturmaya başladı. Onun bu halleri de annesi Kate Hudson'ın sosyal medya takipçilerini gülümsetti. Birçok takipçisi küçük kızın hareketlerinin çok sevimli olduğunu belirtirken bazıları da konuyla ilgili espriler yaptı.

MİNİK RANI'NİN MEDİTASYON SEANSI GÜLDÜRDÜ

Hudson'ın bir takipçisi "Rani bir tane daha dondurmayı hak etti" derken bir başkası "Sinirliyken meditasyon yaparken ben de böyle oluyorum" diye yazdı. Birçok kullanıcı da Rani'nin ayağa fırlamadan önce derin bir nefes almasına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar da minik kızın yapacak çok iyi olduğunu bu yüzden meditasyonu kısa kesip yerinden fırladığını belirtti.

ÜVEY BABASI BÜYÜTTÜ

Bu paylaşımıyla çok konuşulan Kate Hudson, Hollywood'un ünlü ailelerinden birinden geliyor. Annesi tecrübeli oyuncu Goldie Hawn, babası ise müzisyen Bill Hudson. Bir erkek kardeşi olan Kate Hudson'ın anne ve babası o küçükken ayrıldılar. Annesi Goldie Hawn, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu oyuncu Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı. Böylece Kate Hudson küçük yaşta babasından çok Kurt Russell tarafından büyütüldü.

DUYGU DOLU DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Kate Hudson, "baba" diye seslendiği Kurt Russell'ın 70'inci doğum gününü de Instagram sayfasında paylaştığı bir dizi fotoğraf ve uzun bir yazıyla kutlamıştı. Russell'ı tanımasaydı kendisinin ve hayatının nasıl şekilleneceğini bilmediğini belirtti Hudson o paylaşımda. Russell'ın, kendi kişiliğinin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Hudson bu paylaşımını da "Mutlu yıllar baba" diyerek bitirdi.

ANNESİ GİBİ OYUNCU OLDU

Oyuncu bir ailede büyüyen Kate Hudson da bu çevreden uzak kalmadı ve kendisi de aynı alanda kariyer yaptı. 1998'de Desert Blue adlı yapımla oyunculuğa adım attı. Ardından da Almost Famous, About Adam, Raising Helen, Deepwater Horizon'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.

BİR KEZ EVLENDİ

Kate Hudson özel ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. İlk evliliğini 2000'de Chris Robinson ile evlendi. Bu evlilikten Ryder Russell adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat evlilik altı yıl sonra bitti. Hudson boşandıktan bir süre sonra meslektaşı Owen Wilson ve Dax Shepard ile çıktı. Bir süre Lance Armstrong ile birlikte oldu.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Şu anda Jennifer Lopez'in nişanlısı olan Alex Rodriguez ile de kısa bir ilişki yaşayan Kate Hudson'ın hayatına daha sonra Matthew Bellamy girdi. Bu birlikteliğinden de Bingham adında başka bir erkek çocuk sahibi oldu.

ESKİ ARKADAŞI AŞKI OLDU

Kate Hudson şu anda Danny Fujikawa ile birlikte. Bu birlikteliklerinden iki yaşında Rani Rose adında bir kızları bulunuyor.  Çift, romantik bir ilişkiye başlamadan önce uzun yıllar birbirlerini tanıyordu, ancak o dönemde arkadaşlardı.

Kate Hudson kızı Rani'nin eşi Danny Fujikawa ile meditasyon seansını sosyal medyada paylaştı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kate Hudson kızı Rani'nin eşi Danny Fujikawa ile meditasyon seansını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin


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