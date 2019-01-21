İngiliz sunucu ve hikayeci Kate Humble, modern toplumda büyümüşbiri olarak farklı kültürleri inceleyerek cinsiyet rollerinin günümüzdeki günlük yaşantıyı ne gibi etkileri olduğunu gözlemliyor. Toplum tarafından belirlenen bu rollerin kültüre dair nasıl çıkarımlar sağladığını kendi üslubuyla ekranlara taşıyan "Kate Humble ile Kadın Hikayeleri" Nat Geo People'da izleyicilerle buluşuyor.

"Kate Humble ile Kadın Hikayeleri" ilk bölümüyle 22 Ocak Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesenbelgeselleri Türk izleyicisi ile buluşturan Nat Geo People kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarından izleyebilirsiniz.