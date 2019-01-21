Kate Humble ile Kadın Hikayeleri Nat Geo People'da
47 dakika önce
Cinsiyet rollerinin belirlenmesinde kültürlerin rolünü mercek altına alan "Kate Humble ile Kadın Hikayeleri", 22 Ocak Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
İngiliz sunucu ve hikayeci Kate Humble, modern toplumda büyümüşbiri olarak farklı kültürleri inceleyerek cinsiyet rollerinin günümüzdeki günlük yaşantıyı ne gibi etkileri olduğunu gözlemliyor. Toplum tarafından belirlenen bu rollerin kültüre dair nasıl çıkarımlar sağladığını kendi üslubuyla ekranlara taşıyan "Kate Humble ile Kadın Hikayeleri" Nat Geo People'da izleyicilerle buluşuyor.
"Kate Humble ile Kadın Hikayeleri" ilk bölümüyle 22 Ocak Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
Ödüllü yönetmenlerden nefes kesenbelgeselleri Türk izleyicisi ile buluşturan Nat Geo People kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarından izleyebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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