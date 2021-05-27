Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde - Son Dakika

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde

27.05.2021 13:57
Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde, System.String[]

AŞKIN TEMELİ BURADA ATILDIBir süredir İskoçya gezisinde bulunan Prens William ile Kate Middleton dün, öğrencisiyken birbirleriyle tanıştıkları St Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde

AŞKIN TEMELİ BURADA ATILDI

Bir süredir İskoçya gezisinde bulunan Prens William ile Kate Middleton dün, öğrencisiyken birbirleriyle tanıştıkları St Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bir süre önce evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan üç çocuk sahibi çift, aşklarının temelinin atıldığı okulu ziyaret ederken neşeli görüntüler sergiledi.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
TAM BURADA TANIŞTILAR

2011 yılında gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, St. Andrews Üniversitesi'nin kendileri için ayrı bir önemi olan St Salvator's adlı bölümünü gezmeyi de ihmal etmedi. 20 yıl önce, ev hasreti çeken bir öğrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceği Kate Middleton ile tanışmıştı.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
2005'TE MEZUN OLUP BEŞ YIL SONRA NİŞANLANDILAR

Kate Middleton ilk kez burada yardım için düzenlenen defilede Prens William'ın dikkatini çekmişti. Defilede yarı şeffaf bir gecelikle podyuma çıkan Middleton, bu görüntüsüyle genç William'ın aklında yer etmişti. Önce arkadaş olan William ile Kate'in arasında bir aşk doğdu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan çift 2010 yılında da nişanlandı.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
ÖĞRENCİLERLE KONUŞTU

Çift, St. Salvator's'ta üniversitede öğrenim gören gençlerle de konuştu. Onların koronavirüs pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi. Flört ettikleri ilk dönemde de sık sık buluştukları balıkçıyı da ziyaret eden çift, böylece gençlik anılarına da geri dönmüş oldu.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
GENÇLİĞİN BAHARINDA

Şimdi üç çocuklu ve mutlu bir aile olan William ile Kate bu okulda tanıştıklarında her ikisi de gençliklerinin baharındaydı. Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton. Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi. Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
AYRILIP BARIŞTILAR Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
KRALİÇE ÖNCE SICAK BAKMADI O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.

Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde
2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.
Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde

Kate Middleton, Prens William, Diana Spencer, İskoçya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kate ile William 20 yıl sonra aşkın başladığı yerde - Son Dakika Magazin


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