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Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor - Son Dakika

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

07.08.2021 10:58
Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor, System.String[]

Elbette bu, Kate'in Harry'nin yerini alması olayı taht sıralamasıyla ilgili değil. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'ın ardından tahtın varisi olan eşi Prens William, kral olunca Kate Middleton'ın görev tanıtımı ve unvanları da değişecek.

Elbette bu, Kate'in Harry'nin yerini alması olayı taht sıralamasıyla ilgili değil. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'ın ardından tahtın varisi olan eşi Prens William, kral olunca Kate Middleton'ın görev tanıtımı ve unvanları da değişecek. Ama basına yansıyan iddialar bu durumda ilgili değil.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

İngiliz basınındaki haberlere göre Cambridge Düşesi Catherine ya da halk arasında hiç değişmeyen adıyla Kate Middleton, eskiden Prens Harry'nin yöneticisi olduğu iki kurumun başına getirilecek. Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'ye taşındığında, askeri unvanları da dahil birçok görevini bıraktı. Bu görevlerin ve unvanların da aile içinde dağıtılması gerekiyor. Askeri unvanlar şimdilik Kraliçe'de kalsa da bazı kurumların yöneticilikleri aile üyeleri arasında paylaştırılıyor.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor
KATE'İN HİMAYESİNE GEÇİYOR

İşte son iddialara göre Prens Harry'nin himayesinde bulunan Rugby Football Union (Rugby Birliği) ve Rugby Football League (Rugby  Ligi) bundan böyle Kate Middleton'ın himayesine geçecek. Bu durum gerçekleşirse bu iki kurumun bütün etkinliklerine Kraliçe 2. Elizabeth'i temsilen Kate Middleton katılacak. Her ne kadar ne Buckingham Sarayı ne de her iki kurum henüz bu konuda bir yorum ve açıklama yapmamış olsa da bu iddiaların gerçeklik payı içerdiği konuşuluyor.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor
HARRY, ABD'YE GİDİNCE UNVANLARI DA ALINDI

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldıkları ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşinin, Kraliçe'ye görevlerine dönmeyeceklerini teyit ettiği belirtildi. Bunun üzerine Kraliçe'nin, üst düzey görevlerin bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin yerine getirilemeyeceğini kaydettiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle Dük ve Düşesin sahip olduğu onursal askeri unvanlar ile Kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım kuruluşlarındaki himaye görevlerinin yeniden dağıtılmadan önce Kraliçe'ye iade edileceği duyuruldu.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

ABLA- KARDEŞ GİBİYDİLER

Her ne kadar son dönemde aralarındaki gerilimle anılıyor olsalar da Kate Middleton'ın Prens William ile flört döneminden beri Harry ile bir abla- kardeş ilişkisi içinde oldukları biliniyor. William ile Kate evlendikten sonra da bu samimiyet sürdü. Ta ki Harry ile William'ın arası Meghan Markle yüzünden bozuluncaya kadar. Kate Middleton ile Prens Harry'nin arasından da su sızmıyordu o dönemde. Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry'nin birlikte katıldıkları tüm etkinliklerde bu durum daha çok göz önüne çıkıyordu. William, ağırbaşlı tavırlarını sürdürürken, Middleton ile Prens Harry'nin neşeli ön plana çıkıyordu.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor
AYRILMAZ ÜÇLÜYDÜ

Bu durum bir dönem kraliyet uzmanları tarafından da mercek altına alınmıştı. Onlara göre Prens Harry ağabeyi Prens William'dan farklı bir kişiliğe sahip. Geleceğin kralı olarak nitelendirilen Prens William ağırbaşlı, daha sakin. Prens Harry'nin ise gittiği her ortamı neşelendiren, kendisi de neşeli olmayı seven bir karakteri var. Bir süre öncesine kadar çılgın gece hayatı hatta zaman zaman yarattığı skandallarla gündeme gelen Prens Harry, ailedeki diğer kadınlarla da çok iyi geçiniyor. Kuzenleri Zara Philips, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile katıldığı davetlerde onları da gülümseten şakalar yapıyordu, Ayrıca Prens Harry'nin zaman zaman etrafındaki kadınlara hoş sözler söyleyip iltifat ettiği, kıyafetleri ya da görünüşleri ile ilgili gönül alan yorumlar yaptığı da onu yakından tanıyanlar tarafından biliniyor. Fakat iddialara göre ABD'ye taşınmasının ardından özellikle de Zara Philips ile Harry'nin arası bozuldu.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

'HİÇ SAHİP OLMADIĞIM KIZ KARDEŞ GİBİ'

Prens Harry'nin Middleton ile arasının bir dönem çok iyi olduğu biliniyor. Harry için bunun özel bir sebebi de var. Prens Harry bir röportajında ifade etmişti. Küçük Prens "Kate benim hiç sahip olmadığım kız kardeşim gibi" diyerek onunla arasındaki yakınlığı anlatmıştı. Kraliyet ailesi yorumcularına göre Prens Harry, Kate Middleton'da çok erken yaşta yitirdiği annesinin eksik kalan sevgisini de bulabiliyordu. Bir dönem Kate Middleton'ın Prens Harry'ye aşçılık dersleri verdiği hatta onun aşk hayatıyla ilgili gelişmeleri dinleyip nasihatlerde bulunduğu da ileri sürülüyordu.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

HARRY'NİN JESTİ SAYESİNDE O YÜZÜK PARMAĞINDA

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kate Middleton'ın, Prenses Diana'nın nişan yüzüğünü takmasının ardında da Harry var. Çünkü aslında bu yüzük Diana'nın mirasından Prens Harry'nin payına düşen koleksiyonda yer alıyordu. Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzüğün değerinin 300 bin sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Eğer olaylar beklendiği gibi ilerleseydi o yüzüğü şimdi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle takıyor olacaktı. Ama Harry'nin, ağabeyi William'a yaptığı jestle o yüzük Middleton'ın parmağını süslüyor.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor
'ANNEMİN YÜZÜĞÜ UYGUN OLMAZ MI?'

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü. İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.  Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

TAŞLAR, ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN

Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı. Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti.

Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor
Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor

Kate Middleton, Meghan Markle, Prens William, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kate, kayınbiraderi Harry'nin yerine geçiyor - Son Dakika Magazin


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