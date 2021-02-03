ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu
03.02.2021 00:24
Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en seksi kadını seçilen ABD'li model Kate Upton, bir iç giyim markasıyla yaptığı çekim sonrası olay oldu. Markanın iç çamaşırlarıyla poz veren güzel model, sosyal medya kullanıcılarının nefesini kesti.
Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en seksi kadını seçilen ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, ekim ayında kızı Genevieve Upton Verlander'ı kucağına almıştı. Çocuğu için podyumlardan bir süre uzak kalan 28 yaşındaki seksi model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Bir İtalyan iç giyim markasına modellik yapan Kate Upton, çekim sırasında aldığı fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Çiçek desenli iç çamaşırlı fotoğraflarıyla güzelliğinden ve eski formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen seksi model, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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