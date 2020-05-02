Kate ve William'ın ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5 yaşını karantinada kutladı

İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate'in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5'inci yaşını karantina altında kutladı.
İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate'in ikinci çocukları Prenses Charlotte, 5'inci yaşını karantina altında kutladı. İngiliz tahtının 4'üncü sıradaki veliahttı Prenses Charlotte'un, koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerini hazırlarken çekilen fotoğrafları yayınlandı. Charlotte, 5'inci doğum gününü yardım paketleri hazırlayarak geçirdi. Prenses Charlotte, tahta çıkma sırasında abisi Prens George'dan sonra geliyor.