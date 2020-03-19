Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor

7 saat önce

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesini beklediklerini bildirdi.

Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor, System.String[]

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesini beklediklerini bildirdi.

Tınastepe, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde, başta halk sağlığının ve çalışanların korunması amacıyla perakende işletmeler tarafından kamu otoritelerinin önerileri doğrultusunda önlemler alındığını ve uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Birçok perakende işletmesinin, faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirten Tınastepe, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' tavsiyesine paralel bir şekilde KMD üyeleri olarak beklentimiz, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesi yönündedir. Halk sağlığı gözetilerek alınacak daha geniş kapsamlı önlemlerde derneğimiz üyesi tüm kuruluşlar, kamu otoritelerinin kararlarına birebir uyacak ve desteğini sağlayacaktır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:48 Kaynak: AA

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