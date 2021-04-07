Kategori Mağazacılığı Derneği, başkan Serhan Tınastepe ile yola devam edecek

Modern perakende sektörü temsilcisi Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), yeni dönemde de Serhan Tınastepe başkanlığında yola devam etme kararı aldı.

KMD açıklamasına göre, modern perakendenin temsilcisi KMD üyeleri tarafından, 6 Nisan'da gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığı görevini Simport Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe'nin sürdürmesine karar verildi.

Yeni dönemde yönetim kurulu başkan yardımcıları olarak ise Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş ve Erciyas Hukuk Bürosu Ortağı Av. Nihat Erciyas seçildiler.

Yeni dönemde daha güçlü bir temsiliyet hedefleniyor

Serhan Tınastepe, sektörde güçlü bir konuma gelen derneğin başarılı çalışmalarının, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin tam desteğiyle artarak süreceğini ifade ederek, öncelikli olarak salgın nedenli kayıpların telafi edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Tınastepe "Derneğimiz, temsil ettiği 50 bin satış noktası, 300 bin çalışan ve 320 milyar TL'lik ciro ile ülke ekonomisi için önemli bir konumda. Bu konumu güçlendirirken, sektörümüzün gelişiminin önünü açacak her türlü çalışmayı yürütmeye ve üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili tüm paydaşlarla yapıcı görüş alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleriyle beraber belirlenen çalışma konuları çerçevesinde faaliyetlerin şekillendiğini belirten Tınastepe, "Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız ilk üç konu, online ticaretteki gelişmeler, mevzuat çalışmaları ve alışveriş merkezleri ile ilişkiler olacak. Bu ve takip ettiğimiz diğer konular ile birlikte sektörümüzün temsilcisi olarak kanun yapıcıların görüş sorduğu, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna duyuran, sektör içinde verimli işbirliği imkanları oluşturan bir kurum olmayı hedefliyoruz." bilgilerini verdi.