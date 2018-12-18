Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010183
|-3,86
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|520,876906
|-0,10
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186232
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013016
|-2,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021140
|-1,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020931
|-0,88
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,982489
|-0,76
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048771
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029242
|-2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|55,952286
|-2,33
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051528
|-1,86
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065009
|-1,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,061545
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037223
|-0,82
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,469435
|-0,80
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,975676
|-0,68
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,407155
|-0,61
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,218865
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,143770
|-0,82
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,919464
|-0,78
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028334
|-0,67
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,811162
|-0,57
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025269
|-0,43