Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

4 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010183 -3,86
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,876906 -0,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186232 0,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013016 -2,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021140 -1,58
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020931 -0,88
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,982489 -0,76
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048771 -0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029242 -2,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,952286 -2,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051528 -1,86
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065009 -1,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061545 -1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037223 -0,82
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,469435 -0,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,975676 -0,68
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,407155 -0,61
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,218865 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,143770 -0,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,919464 -0,78
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028334 -0,67
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,811162 -0,57
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025269 -0,43


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:42 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
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