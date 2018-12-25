Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,534007
|-0,82
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040057
|-0,31
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|512,102516
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,604250
|-0,25
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010036
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011345
|-3,12
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,859534
|-1,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020098
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,046713
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,280136
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|50,619808
|-2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,046597
|-2,02
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060160
|-1,99
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,026735
|-1,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,057486
|-1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,914928
|-0,71
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,386558
|-0,58
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,518620
|-0,54
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,815102
|-0,44
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,088286
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038028
|-0,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,927328
|-0,36
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,159238
|-0,32
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028589
|-0,25
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,044802
|-0,20