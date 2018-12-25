Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

6 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,534007 -0,82
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040057 -0,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,102516 -0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604250 -0,25
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010036 -0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011345 -3,12
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,859534 -1,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020098 -0,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046713 -0,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,280136 -0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 50,619808 -2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046597 -2,02
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060160 -1,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026735 -1,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,057486 -1,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,914928 -0,71
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,386558 -0,58
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,518620 -0,54
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,815102 -0,44
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088286 -0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038028 -0,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,927328 -0,36
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,159238 -0,32
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028589 -0,25
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,044802 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı Asgari Ücret Zammına Türk-İş Başkanı'ndan İlk Yorum: Yüzde 80'lik Kesimi Mutlu Ettik

Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:36:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]