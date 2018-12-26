Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,484932
|-0,62
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,014353
|-0,33
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,019788
|-0,22
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010016
|-0,20
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,278063
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019945
|-0,76
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,080395
|-0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,429619
|-0,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026208
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035747
|-1,28
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,059406
|-1,25
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,246112
|-1,08
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047967
|-0,96
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077751
|-0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,902393
|-1,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038082
|-0,64
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,509000
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,411907
|-0,46
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,223601
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,145792
|-1,16
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028316
|-0,95
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037667
|-0,95
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,918692
|-0,93
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025503
|-0,73