Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

49 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,484932 -0,62 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014353 -0,33 Oyak Portföy Bir.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,484932 -0,62
Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014353 -0,33
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019788 -0,22
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010016 -0,20
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,278063 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019945 -0,76
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,080395 -0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,429619 -0,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026208 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035747 -1,28
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,059406 -1,25
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,246112 -1,08
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047967 -0,96
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077751 -0,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,902393 -1,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038082 -0,64
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,509000 -0,63
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,411907 -0,46
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223601 -0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,145792 -1,16
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028316 -0,95
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037667 -0,95
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,918692 -0,93
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025503 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Araç, Sek, Ekonomi
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