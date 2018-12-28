Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052174
|-0,07
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,596563
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011705
|-2,75
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,499990
|-0,03
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,513293
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,032724
|-1,59
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,146779
|-1,02
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,234672
|-0,97
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,044570
|-0,76
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017686
|-0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038058
|-0,37
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,133147
|-0,37
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,223015
|-0,29
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,698963
|-0,27
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,087333
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,845061
|-0,30
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,914788
|-0,27
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025423
|-0,27
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,395554
|-0,16
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028232
|-0,13