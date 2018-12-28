Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

47 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052174 -0,07
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,596563 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011705 -2,75
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,499990 -0,03
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,513293 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032724 -1,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,02
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234672 -0,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044570 -0,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017686 -0,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038058 -0,37
İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,133147 -0,37
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223015 -0,29
Gedik Portföy Karma Fon 0,698963 -0,27
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,087333 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,845061 -0,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,914788 -0,27
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025423 -0,27
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,395554 -0,16
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028232 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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