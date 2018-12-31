Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051903
|-0,52
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,251128
|-0,51
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054271
|-0,51
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,674249
|-0,51
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,620594
|-0,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011507
|-1,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019753
|-1,68
| Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,119503
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047452
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,292954
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,022688
|-0,86
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095967
|-0,79
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042732
|-0,77
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077371
|-0,69
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023467
|-0,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,651131
|-0,71
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062692
|-0,47
|HSBC Portföy Değ. Fon
|74,384275
|-0,26
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,314303
|-0,26
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,509236
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037455
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,140053
|-0,56
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,791828
|-0,46
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019188
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,890239
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,145563
|-0,35
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021904
|-0,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053058
|-0,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,932830
|-0,17
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050644
|-0,17