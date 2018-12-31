Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

46 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051903 -0,52
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,251128 -0,51
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054271 -0,51
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,674249 -0,51
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,620594 -0,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011507 -1,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 -1,68
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,119503 -0,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047452 -0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,292954 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,022688 -0,86
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095967 -0,79
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042732 -0,77
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077371 -0,69
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023467 -0,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,651131 -0,71
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062692 -0,47
HSBC Portföy Değ. Fon 74,384275 -0,26
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314303 -0,26
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,509236 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037455 -0,69
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,140053 -0,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,791828 -0,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019188 -0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,890239 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,145563 -0,35
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,18
TEB Portföy Altın Fonu 0,053058 -0,18
HSBC Portföy Altın Fonu 1,932830 -0,17
Ak Portföy Altın Fonu 0,050644 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:39:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]