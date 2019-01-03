Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|266,033709
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|135,945789
|-0,13
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,188041
|-0,05
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020460
|-0,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,611008
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,431813
|-0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,080117
|-0,16
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,523669
|-0,06
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,508955
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,298418
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,575487
|-3,88
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077682
|-3,73
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040458
|-3,67
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,043577
|-3,42
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,148232
|-3,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037321
|-2,72
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,406485
|-1,99
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,480289
|-1,78
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,310962
|-1,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,220680
|-1,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,126749
|-2,04
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,906677
|-1,82
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027915
|-1,76
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,851061
|-1,65
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025095
|-1,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,677037
|-0,06