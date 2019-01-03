Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

50 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,033709 -0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,945789 -0,13
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,188041 -0,05
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020460 -0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,611008 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,431813 -0,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,080117 -0,16
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,523669 -0,06
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508955 -0,03
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298418 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,575487 -3,88
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077682 -3,73
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040458 -3,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043577 -3,42
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,148232 -3,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037321 -2,72
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406485 -1,99
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,480289 -1,78
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310962 -1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,220680 -1,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,126749 -2,04
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,906677 -1,82
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027915 -1,76
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,851061 -1,65
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025095 -1,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,677037 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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