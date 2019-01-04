Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,608052 -0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,608052 -0,48
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422785 -0,35
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,197265 -0,31
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187485 -0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173164 -0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,295255 -0,24
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,520573 -0,20
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,123131 -0,17
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,413891 -0,13
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,137941 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,085411 -3,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016820 -3,35
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,034718 -2,83
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,249450 -2,82
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055685 -2,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393801 -3,12
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016084 -2,71
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036392 -2,49
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,201278 -1,93
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,216574 -1,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036490 -2,49
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024645 -1,79
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027453 -1,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,838990 -1,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,894524 -1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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