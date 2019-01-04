Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,608052
|-0,48
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422785
|-0,35
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,197265
|-0,31
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187485
|-0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173164
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,295255
|-0,24
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,520573
|-0,20
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,123131
|-0,17
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,413891
|-0,13
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,137941
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,085411
|-3,50
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,016820
|-3,35
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,034718
|-2,83
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,249450
|-2,82
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055685
|-2,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,393801
|-3,12
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016084
|-2,71
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,036392
|-2,49
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,201278
|-1,93
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,216574
|-1,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036490
|-2,49
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024645
|-1,79
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027453
|-1,66
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,838990
|-1,42
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,894524
|-1,34