Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|522,964872
|-1,24
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046105
|-0,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053406
|-0,68
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,417084
|-0,66
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035174
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021210
|-0,89
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027126
|-0,26
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049141
|-0,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020136
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030976
|-1,28
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062904
|-1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,928706
|-2,00
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015948
|-0,85
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,785261
|-0,76
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064241
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,391932
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019724
|-0,88
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,845643
|-0,81
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,945389
|-0,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031032
|-0,58
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016273
|-0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,067014
|-2,61
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,904801
|-2,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,949689
|-2,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032764
|-0,72
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,032590
|-0,59