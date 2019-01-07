Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

33 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 522,964872 -1,24
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046105 -0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053406 -0,68
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,417084 -0,66
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035174 -0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021210 -0,89
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027126 -0,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049141 -0,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020136 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030976 -1,28
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062904 -1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,928706 -2,00
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015948 -0,85
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,785261 -0,76
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064241 -0,58
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,391932 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019724 -0,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,845643 -0,81
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,945389 -0,70
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031032 -0,58
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016273 -0,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,067014 -2,61
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,904801 -2,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,949689 -2,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032764 -0,72
Şeker Port. Altın Fonu 0,032590 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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