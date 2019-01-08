Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040192 -0,82
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,003645 -0,79
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022760 -0,79
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,703893 -0,76
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036964 -0,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021256 -0,79
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048793 -0,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027069 -0,21
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,286556 -0,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012694 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034437 -1,11
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062095 -0,56
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024332 -0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063722 -0,81
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015887 -0,38
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390991 -0,24
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,077535 -0,17
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009980 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016114 -0,98
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030737 -0,95
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052830 -0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,936278 -0,86
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019556 -0,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,054614 -0,98
Deniz Port. Altın Fonu 0,028447 -0,98
İş Portföy Altın Fonu 0,025145 -0,98
HSBC Portföy Altın Fonu 1,990674 -0,98
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022550 -0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:33:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]