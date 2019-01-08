Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040192
|-0,82
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,003645
|-0,79
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022760
|-0,79
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,703893
|-0,76
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,036964
|-0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021256
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048793
|-0,71
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027069
|-0,21
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,286556
|-0,15
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012694
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034437
|-1,11
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062095
|-0,56
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024332
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063722
|-0,81
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015887
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,390991
|-0,24
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,077535
|-0,17
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009980
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016114
|-0,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030737
|-0,95
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052830
|-0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,936278
|-0,86
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019556
|-0,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054614
|-0,98
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028447
|-0,98
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025145
|-0,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,990674
|-0,98
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022550
|-0,98