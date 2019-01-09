Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,138107
|-0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422187
|-0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,607976
|-0,37
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020377
|-0,36
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187120
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,525883
|-0,26
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,140117
|-0,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,416846
|-0,16
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,512312
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041614
|-0,69
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,861398
|-0,60
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079891
|-0,59
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017180
|-0,32
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,215953
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025324
|-0,22
|İş Portföy Robofon Atak Değ. Fon
|1,141854
|-0,21
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020932
|-0,17
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033396
|-0,13
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,019992
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,301601
|-0,08
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011742
|-0,07
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013677
|-0,07
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013388
|-0,01