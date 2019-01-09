Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,138107 -0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422187 -0,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,607976 -0,37
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020377 -0,36
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187120 -0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,525883 -0,26
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,140117 -0,16
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,416846 -0,16
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,512312 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041614 -0,69
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,861398 -0,60
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079891 -0,59
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017180 -0,32
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,215953 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025324 -0,22
İş Portföy Robofon Atak Değ. Fon 1,141854 -0,21
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020932 -0,17
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033396 -0,13
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019992 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,301601 -0,08
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011742 -0,07
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,07
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013388 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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