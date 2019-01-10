Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|527,826954
|-0,35
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186958
|-0,09
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|264,969614
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078334
|-1,95
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040812
|-1,93
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,635520
|-1,90
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017047
|-0,77
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,069832
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,906910
|-0,17
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,221414
|-0,15
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,184822
|-0,08
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025256
|-0,08
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,806818
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,022974
|-0,12
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,234096
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014659
|-0,07
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,301013
|-0,05
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,289809
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,426084
|-0,08