Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

57 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,826954 -0,35
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186958 -0,09
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 264,969614 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078334 -1,95
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040812 -1,93
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,635520 -1,90
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017047 -0,77
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,069832 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,906910 -0,17
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221414 -0,15
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,184822 -0,08
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025256 -0,08
ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,806818 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,022974 -0,12
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,234096 -0,10
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014659 -0,07
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,301013 -0,05
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,289809 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,426084 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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