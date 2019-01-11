Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,530330 -0,76
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031590 -0,66
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,066171 -0,63
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035518 -0,59
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046624 -0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027707 -0,69
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050097 -0,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,048260 -0,28
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013920 -0,22
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,294851 -0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066089 -1,06
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017868 -0,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025230 -0,42
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,909367 -0,39
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016455 -0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064337 -0,35
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091715 -0,33
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,814117 -0,32
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,078454 -0,23
İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 7,328945 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019967 -0,57
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,865129 -0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,966688 -0,40
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,951783 -0,32
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016471 -0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,130257 -0,75
Deniz Port. Altın Fonu 0,029064 -0,10
İş Portföy Altın Fonu 0,025686 -0,09
HSBC Portföy Altın Fonu 2,034726 -0,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,055831 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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