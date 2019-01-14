Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,021826 -0,88
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040162 -0,85
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022844 -0,76
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035273 -0,69
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,434967 -0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013582 -2,43
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021903 -1,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020856 -0,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021500 -0,81
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,033231 -0,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035404 -1,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,983435 -0,96
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025018 -0,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064054 -0,83
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032406 -0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063877 -0,71
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,807142 -0,38
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,110003 -0,37
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033712 -0,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,995236 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016327 -0,87
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031152 -0,82
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053488 -0,79
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,947604 -0,76
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019840 -0,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,055334 -0,89
HSBC Portföy Altın Fonu 2,017041 -0,87
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022847 -0,86
İş Portföy Altın Fonu 0,025465 -0,86
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064285 -0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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