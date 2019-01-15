Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040413
|-0,34
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020421
|-0,27
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,989165
|-0,27
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,424092
|-0,16
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187636
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013510
|-0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,792586
|-0,30
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,905404
|-0,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036444
|-0,08
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,399858
|-0,04
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033932
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,390171
|-0,47
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015903
|-0,36
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,045420
|-0,14
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020052
|-0,10
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,089082
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028508
|-0,33
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,410804
|-0,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,861860
|-0,16
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,924222
|-0,15
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,166797
|-0,13