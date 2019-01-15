Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040413 -0,34 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040413 -0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020421 -0,27
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,989165 -0,27
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,424092 -0,16
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187636 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013510 -0,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792586 -0,30
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,905404 -0,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036444 -0,08
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,399858 -0,04
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033932 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390171 -0,47
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015903 -0,36
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,045420 -0,14
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020052 -0,10
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,089082 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028508 -0,33
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,410804 -0,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,861860 -0,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,924222 -0,15
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,166797 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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