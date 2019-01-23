Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040361
|-0,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,621345
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,138301
|-0,04
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,176637
|-0,04
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,741302
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013618
|-1,43
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021613
|-1,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020931
|-0,74
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,027280
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048991
|-0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030020
|-2,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,824910
|-1,89
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024623
|-1,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053434
|-1,39
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063509
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,989188
|-0,10
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063914
|-0,08
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,559049
|-0,07
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,092073
|-0,07
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010063
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026501
|-0,54
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011877
|-0,01
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013846
|-0,01