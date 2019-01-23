Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

11 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040361 -0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040361 -0,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,621345 -0,06
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138301 -0,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176637 -0,04
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,741302 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013618 -1,43
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021613 -1,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020931 -0,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,027280 -0,39
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048991 -0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030020 -2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,824910 -1,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024623 -1,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053434 -1,39
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063509 -1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989188 -0,10
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063914 -0,08
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559049 -0,07
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092073 -0,07
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010063 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026501 -0,54
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011877 -0,01
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013846 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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