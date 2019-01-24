Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,981184 -0,69
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,084367 -0,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052807 -0,49
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045589 -0,38
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031568 -0,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013438 -1,32
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,006969 -1,00
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020773 -0,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020791 -0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048722 -0,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064940 -1,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032180 -0,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034499 -0,65
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,498361 -0,57
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063266 -0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973237 -1,61
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,797842 -0,44
İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 7,397274 -0,21
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044362 -0,16
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,066699 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019526 -0,50
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,823758 -0,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,923646 -0,41
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015887 -0,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030363 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,723209 -0,83
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 198,413640 -0,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,268144 -0,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031954 -0,39
TEB Portföy Altın Fonu 0,053888 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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