Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

49 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 508,477830 -0,88
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052512 -0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,076172 -0,39
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045417 -0,38
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,434263 -0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020534 -1,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020620 -0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027024 -0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048481 -0,49
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,999378 -0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064400 -0,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034261 -0,69
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062978 -0,46
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053114 -0,29
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032097 -0,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,963974 -0,95
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790935 -0,38
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010047 -0,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063915 -0,16
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,557771 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030035 -1,08
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015720 -1,05
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051783 -0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,917831 -0,92
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019407 -0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -1,06
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022023 -1,05
HSBC Portföy Altın Fonu 1,945197 -1,04
Deniz Port. Altın Fonu 0,027799 -1,03
Fiba Portföy Altın Fonu 0,018767 -1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:52:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]