Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040069 -0,89 Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040069 -0,89
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,137961 -0,67
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,730124 -0,66
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055120 -0,61
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022836 -0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013180 -2,49
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021723 -0,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,002194 -0,56
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,350054 -0,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,161036 -0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047064 -1,65
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090339 -1,54
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029951 -1,26
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,007558 -1,22
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018266 -1,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336951 -0,70
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063418 -0,66
Halk Portföy Karma Fon 61,754533 -0,49
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 69,321268 -0,47
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,039895 -0,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031030 -0,69
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039917 -0,69
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258703 -0,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,982178 -0,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014673 -0,46


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Araç, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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