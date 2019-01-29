Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040069
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,137961
|-0,67
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,730124
|-0,66
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,055120
|-0,61
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022836
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013180
|-2,49
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021723
|-0,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,002194
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,350054
|-0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,161036
|-0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047064
|-1,65
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090339
|-1,54
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029951
|-1,26
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,007558
|-1,22
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018266
|-1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,336951
|-0,70
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063418
|-0,66
|Halk Portföy Karma Fon
|61,754533
|-0,49
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|69,321268
|-0,47
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,039895
|-0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031030
|-0,69
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039917
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,258703
|-0,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,982178
|-0,46
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014673
|-0,46