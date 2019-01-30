Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193721 -0,08
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 134,658150 -0,07
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 251,937820 -0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,439729 -0,04
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,068355 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,544141 -0,04
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,561490 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,001111 -0,25
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029920 -0,10
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,301247 -0,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,436120 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091694 -0,81
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559257 -0,46
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020329 -0,14
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025740 -0,07
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044617 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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