Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,193721
|-0,08
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|134,658150
|-0,07
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|251,937820
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,439729
|-0,04
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,068355
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,544141
|-0,04
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,561490
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,001111
|-0,25
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029920
|-0,10
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,301247
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,436120
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,091694
|-0,81
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,559257
|-0,46
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020329
|-0,14
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025740
|-0,07
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,044617
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı