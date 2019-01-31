Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031296
|-1,32
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,071838
|-1,21
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052407
|-0,98
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045548
|-0,95
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035092
|-0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027163
|-0,94
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021274
|-0,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,018530
|-0,38
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048953
|-0,32
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,314049
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032096
|-0,76
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,038414
|-0,59
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018825
|-0,52
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034851
|-0,52
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020096
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063840
|-0,64
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,795734
|-0,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,989957
|-0,39
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,291635
|-0,34
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010086
|-0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019403
|-1,07
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,816014
|-0,99
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,917381
|-0,92
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,938013
|-0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030813
|-0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052202
|-0,62
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,994116
|-0,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054665
|-0,60
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028504
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032434
|-0,59