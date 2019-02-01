Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

39 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,981463 -2,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051883 -1,00
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045129 -0,92
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,409027 -0,81
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,369426 -0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 -1,81
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048546 -0,83
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022033 -0,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027099 -0,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020690 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063423 -0,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034588 -0,75
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,985054 -0,67
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049314 -0,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019289 -0,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983996 -0,60
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063511 -0,52
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788357 -0,41
HSBC Portföy Değ. Fon 78,101220 -0,40
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,108546 -0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015918 -1,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030475 -1,10
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052381 -1,09
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,928540 -1,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,982461 -1,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 1,969595 -1,23
Deniz Port. Altın Fonu 0,028155 -1,22
TEB Portföy Altın Fonu 0,053997 -1,22
Garanti Portföy Altın Fonu 0,062815 -1,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022308 -1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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