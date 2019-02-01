Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|499,981463
|-2,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051883
|-1,00
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045129
|-0,92
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,409027
|-0,81
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,369426
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013428
|-1,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048546
|-0,83
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022033
|-0,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027099
|-0,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020690
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063423
|-0,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034588
|-0,75
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|45,985054
|-0,67
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049314
|-0,64
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019289
|-0,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,983996
|-0,60
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063511
|-0,52
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,788357
|-0,41
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,101220
|-0,40
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,108546
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015918
|-1,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030475
|-1,10
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052381
|-1,09
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,928540
|-1,07
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,982461
|-1,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,969595
|-1,23
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028155
|-1,22
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053997
|-1,22
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,062815
|-1,20
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022308
|-1,20