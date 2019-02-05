Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|16,334849
|-0,14
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,345494
|-0,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,452617
|-0,11
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|94,170466
|-0,08
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197355
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013673
|-0,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021262
|-0,24
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,498146
|-0,10
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,171411
|-0,02
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,455433
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,204211
|-1,76
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,867028
|-1,51
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039404
|-0,95
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,555967
|-0,86
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068832
|-0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,498116
|-0,53
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,869034
|-0,47
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,343886
|-0,44
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,245765
|-0,43
|Halk Portföy Karma Fon
|62,091873
|-0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,250529
|-0,62
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039980
|-0,59
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030950
|-0,47
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027517
|-0,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030431
|-0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,572513
|-1,11
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|200,062874
|-0,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,888025
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032035
|-0,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053974
|-0,19