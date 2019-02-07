Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197595 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197595 -0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646128 -0,18
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183255 -0,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451373 -0,10
TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 16,309312 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021953 -0,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020568 -0,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035410 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047984 -1,31
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092632 -1,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038420 -0,91
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049999 -0,60
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,330452 -0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,123304 -0,45
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,343325 -0,40
Gedik Portföy Karma Fon 0,777518 -0,25
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,285339 -0,20
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,092779 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979271 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,516232 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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